В Бельгии 20 велогонщиков влетели в авто: фото

В Бельгии 20 велогонщиков получили ранение при столкновении с автомобилем на местном соревновании федерации велосипедистов. Об этом прередает Укринформ со ссылкой на бельгийский телеканал телеканал RTBF.
"Три велогонщика из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, четыре гонщика - сотрясение мозга. У остальных незначительные травмы", - говорится в сообщении.
Женщина, которая была за рулем, сообщила, что остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла на заднем сидении, и в это время в автомобиль врезались велогонщики.
Фото: RTBF
На место происшествия прибыли девять медицинских машин.