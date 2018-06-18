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18.06.2018, 06:38

В Бельгии 20 велогонщиков влетели в авто: фото

В Бельгии 20 велогонщиков влетели в авто: фото - Фото
Фото: RTBF

Три велогонщика из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, четыре гонщика - сотрясение мозга. У остальных незначительные травмы

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В Бельгии 20 велогонщиков получили ранение при столкновении с автомобилем на местном соревновании федерации велосипедистов. Об этом  прередает Укринформ со ссылкой на бельгийский телеканал телеканал RTBF.

"Три велогонщика из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, четыре гонщика - сотрясение мозга. У остальных незначительные травмы", - говорится в сообщении.

Женщина, которая была за рулем, сообщила, что остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла на заднем сидении, и в это время в автомобиль врезались велогонщики.

Фото: RTBF

На место происшествия прибыли девять медицинских машин.

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Теги: дтп, женщина, ДТП в Бельгии, велосипедиты
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