В Бельгии 20 велогонщиков влетели в авто: фото

Фото: RTBF

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Три велогонщика из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, четыре гонщика - сотрясение мозга. У остальных незначительные травмы

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В Бельгии 20 велогонщиков получили ранение при столкновении с автомобилем на местном соревновании федерации велосипедистов. Об этом прередает Укринформ со ссылкой на бельгийский телеканал телеканал RTBF.

"Три велогонщика из Бельгии, Нидерландов и Германии получили открытые переломы, четыре гонщика - сотрясение мозга. У остальных незначительные травмы", - говорится в сообщении.

Женщина, которая была за рулем, сообщила, что остановила машину и вышла из нее, чтобы застегнуть ремень детского кресла на заднем сидении, и в это время в автомобиль врезались велогонщики.

Фото: RTBF

На место происшествия прибыли девять медицинских машин.