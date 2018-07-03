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03.07.2018, 18:20

В Бельгии 8-летний мальчик закончил школу и пойдет в университет

В Бельгии 8-летний мальчик закончил школу и пойдет в университет - Фото
Лоран Симонс (фото - celebzmagazine.com)

Мальчик прошел шестилетний школьный курс за полтора года и через два месяца будет учится в университете

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В Бельгии восьмилетний мальчик закончил школу и собирается поступать в университет. Об этом сообщает BBC.

Лоран Симонс закончил шестилетний курс школы за полтора года и получил аттестат вместе с 18-летними. Родители мальчика утверждают, что у него коэффициент IQ - 145 пунктов.

Сам Лоран рассказал, что его любимым предметом была математика - "потому что она очень обширная, включает в себя статистику, геометрию, алгебру". Через два месяца он начнет учебу в университете. 

Мальчик говорит, что он хотел бы стать хирургом или астронавтом, но уже думает над тем, чтобы заняться компьютерами.

"Если завтра он решит стать столяром, для это не будет проблемой, если он счастлив", - сказал отец Лорана. 

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Теги: бельгия, мальчик, университет, вундеркинд
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