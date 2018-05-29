В Бельгии назвали имя террориста, который убил трех людей в Льеже

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В результате нападения погибли четыре человека, в том числе сам нападающий

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Стрельбу в бельгийском городе Льеж, вследствие которой погибли четыре человека включая нападавшего, прокуратура квалифицировала как террористический акт. Об этом сообщает агентство Укринформ.

"Дело расследуется как теракт. Расследование передано на федеральный уровень", - заявили в прокуратуре.

Полиция не называет имя нападавшего. Но, по данным бельгийской газеты Le Soir, им может быть Бенджамин Эрман 1985 года рождения. Мужчина лишь накануне вышел из мест лишения свободы, ранее неоднократно привлекался к ответственности за грабежи и хулиганские действия. Он также может быть связан с радикальными группировками.

Причины и обстоятельства инцидента расследуются.

29 мая сообщалось, что в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил двух полицейских, еще двое получили ранения.