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Боты:
12.06.2018, 09:35

В Болгарии разбился военный вертолет - есть жертвы

В Болгарии разбился военный вертолет - есть жертвы - Фото
Фото: airforceworld.com

На борту были три члена экипажа

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В Болгарии разбился военный вертолет МИ-17 в районе авиабазы Крумово недалеко от города Пловдив. Об этом сообщает Министерство обороны Болгарии. 

Согласно сообщению, авиакатастрофа произошла 11 июня около 20:30 вечера. Самолет по неизвестным причинам рухнул с высоты примерно 50 м.

В результате инцидента погибли командир экипажа Пламен Пантелеев и его помощник Стоян Недельчев, а бортинженер Алексей Каменов доставлен в госпиталь с травмами различной степени тяжести. В данный момент состояние стабилизировано, его жизни ничего не угрожает. 

По словам главы оборонного ведомства, авария произошла, скорее всего, не по вине пилотов, а из-за технической неисправности боевой машины. 

Военная прокуратура Болгарии начала расследование.   

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Теги: разбился вертолет, вертолет, авиакатастрофа, минобороны болгарии, ми-17
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