В Болгарии разбился военный вертолет - есть жертвы

В Болгарии разбился военный вертолет МИ-17 в районе авиабазы Крумово недалеко от города Пловдив. Об этом сообщает Министерство обороны Болгарии.

Согласно сообщению, авиакатастрофа произошла 11 июня около 20:30 вечера. Самолет по неизвестным причинам рухнул с высоты примерно 50 м.

В результате инцидента погибли командир экипажа Пламен Пантелеев и его помощник Стоян Недельчев, а бортинженер Алексей Каменов доставлен в госпиталь с травмами различной степени тяжести. В данный момент состояние стабилизировано, его жизни ничего не угрожает.