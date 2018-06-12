В Болгарии разбился военный вертолет - есть жертвы

В Болгарии разбился военный вертолет МИ-17 в районе авиабазы Крумово недалеко от города Пловдив. Об этом сообщает Министерство обороны Болгарии.
Согласно сообщению, авиакатастрофа произошла 11 июня около 20:30 вечера. Самолет по неизвестным причинам рухнул с высоты примерно 50 м.
В результате инцидента погибли командир экипажа Пламен Пантелеев и его помощник Стоян Недельчев, а бортинженер Алексей Каменов доставлен в госпиталь с травмами различной степени тяжести. В данный момент состояние стабилизировано, его жизни ничего не угрожает.
По словам главы оборонного ведомства, авария произошла, скорее всего, не по вине пилотов, а из-за технической неисправности боевой машины.
Военная прокуратура Болгарии начала расследование.