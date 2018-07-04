В Бразилии экс-миллиардера приговорили к 30 годам тюрьмы

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Бизнесмен обвинялся в даче взятки в сумме $16,5 млн бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро

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В Бразилии суд признал виновным в коррупции и отмывании денег миллиардера Эйке Батисту и приговорил к 30 годам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал Globo.

Бизнесмен обвинялся в даче взятки в сумме $16,5 млн бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу по фиктивному договору о покупке золотого рудника. Батиста скрывался в Нью-Йорке, был арестован в январе 2017 года после прибытия в Рио-де-Жанейро.

С апреля 2018 года его заключили под домашний арест.

Кабрал по итогам процесса был приговорен к 22 годам и восьми месяцам, а его супруга Адриана Ансельмо к 4,5 годам тюрьмы.

По данным журнала Forbes, в 2012 году состояние Батисты оценивалось в $30 млрд, он стал самым богатым человеком, живущим в Бра зилии.

14 октября 2018 года в Сан-Паулу задержали 16 подозреваемых, которые собирались ограбить Банк Бразилии.