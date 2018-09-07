В Бразилии хотели зарезать главного кандидата в президенты: видео

Жаир Больсонару (фото — MaгceІo Саmaгgо / Agênсіа Bгasil)

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Чтобы более-менее оправиться после ножевой атаки на митинге, раненому политику в лучшем случае потребуется около двух месяцев, прогнозируют медики

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Вчера, 6 сентября, в Бразилии на предвыборном митинге напали с ножом на лидирующего оппозиционного кандидата на пост президента Жаира Больсонару. Об этом сообщает служба Би-би-си.

По данным медиков, фаворит гонки получил опасные повреждения внутренних органов и находится в стабильном тяжелом состоянии.

Полиция задержала главного подозреваемого: им оказался психически неустойчивый 40-летний Аделио Биспо де Оливейра, который утверждал, что это "Бог приказал" ему напасть на политика.

При этом правоохранители не исключают и другую, более "земную" версию: 63-летний Больсонару придерживается ультраправых взглядов и неоднократно делал весьма резкие заявления, а злоумышленник якобы связан с левой Партией социализма и свободы.

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Всеобщие выборы состоятся в Бразилии в октябре 2018 года, на них изберут президента, вице-президента страны, Национальный конгресс, губернаторов с вице-губернаторами, а также законодательные органы штатов.

В 2014 году на аналогичных выборах кандидат от Партии трудящихся Дилма Русеф была переизбрана на пост президента во втором туре с 51,6% голосов. В первый раз ее избрали в 2010-м.

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