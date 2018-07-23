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23.07.2018, 15:03

В Британии трехлетнего ребенка облили кислотой в магазине

В Британии трехлетнего ребенка облили кислотой в магазине - Фото
Скотланд-Ярд (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Полиция задержала троих подозреваемых, их мотивы пока непонятны

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В одном из магазинов в британском городе Вустер трехлетнего мальчика облили кислотой. Он получил серьезные ожоги. Задержаны трое подозреваемых, сообщает ВВС.

Согласно сообщению, инцидент случился в магазине Home Bargains днем в субботу. При этом присутствовали родственники ребенка.

Мальчик получил химические ожоги руки и лица. Медики говорят, что ранения серьезные, однако они надеются, что это не скажется на его дальнейшей жизни.

По данным агентства, полиция задержала троих подозреваемых в Лондоне. Это мужчины в возрасте 22, 25 и 26 лет.

Британские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что всех троих видели рядом с пострадавшим ребенком незадолго до нападения. Предполагается, что мужчины хорошо знакомы друг с другом.

Кроме того, полицейские задержали 39-летнего жителя Вулверхэмптона. Его подозревают в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений.

О мотивах злоумышленников полиция не сообщает.

Агентство отмечает, что в день нападения, 21 июля, в Вустере состоялся митинг ультраправой организации Лига обороны Англии, но и в полиции, и в мэрии города считают, что нападение на ребенка связаны с акцией.

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Теги: британия, нападение, ребенок, кислота, вустер
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