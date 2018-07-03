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03.07.2018, 16:28

В Британии арестовали медика по подозрению в убийстве 8 младенцев

В Британии арестовали медика по подозрению в убийстве 8 младенцев - Фото
Скотланд-Ярд (фото - iStock/Global Images Ukraine)

В полиции говорят, что расследование было очень сложным и чувствительным

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В Великобритании полиция арестовала медицинскую сотрудницу больницы Графиня Честера, которую подозревают в убийстве восьми новорожденных и попытке убийства еще шестерых. Об этом сообщает ВВС.

Полиция графства Чешир заявила, что арест женщины был значительным шагом вперед в расследовании случаев смерти в больнице. Речь идет о смертях 17 новорожденных, которые произошли в период с марта 2015 года по июль 2016 года.

В больнице Графиня Честера отказались комментировать информацию. Полиция также не называет ни имени, ни должности арестованной.

Вместе с тем, правоохранители говорят, что расследование было очень сложным и чувствительным.

Полиция начала расследовать случаи смерти восьми детей в мае 2017 года, с тех пор в дело включили еще девять подобных случаев.

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, в частном детском лагере у 12 детей появились симптомы пищевого отравления. 11 детей были помещены в медицинский изолятор лагеря, одну 8-летнюю девочку госпитализировали – она в коме в тяжелом состоянии. 

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Теги: британия, убийство, медицина, новорожденный, Чешир
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