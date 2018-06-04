Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.06.2018, 09:25

В Британии призвали ограничить доступ РФ к базе Интерпола - СМИ

В Британии призвали ограничить доступ РФ к базе Интерпола - СМИ - Фото
Билл Браудер (фото - скриншот с видео)

Депутаты заявили, что РФ злоупотребляет международным ордером после задержания критика президента РФ Билла Браудера

Реклама
Реклама

Члены парламента Великобритании призвали главу Министерства внутренних дел Саджида Джавида ограничить доступ России к базе данных Интерпола из-за ареста автора закона Магнитского и "врага Путина №1" Билла Браудера. Об этом сообщает The Telegraph.

"Россия злоупотребляет этой системой в погоне за активистом по борьбе с нарушениями прав человека в России Уильямом Браудером. Он является гражданином Великобритании", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, межпартийная группа, куда входит Том Тугендхат, председатель влиятельного комитета по иностранным делам общин, обратилась к МВД из-за задержания Браудера в Мадриде (Испания) по запросу РФ на прошлой неделе, поскольку ранее Интерпол неоднократно призывал игнорировать запрос РФ в получении ордера на арест.

17 октября 2017 года РФ в обход штаб-квартиры Интерпола включила Браудера в список разыскиваемых международных преступников. Однако генеральный секретариат организации, пересмотрев запрос Москвы, признал его не соответствующим нормам.

Браудер известен как инициатор кампании, призывающей страны мира ввести санкции против чиновников государства-агрессора, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в российской тюрьме в 2009 году и за нарушение прав человека в РФ в целом.

В России Браудер заочно приговорен к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: закон Магнитского, испания, интерпол, билл браудер, задержание браудера, база данных интерпола, международный розыск, критик путина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Британия изучает природу денег приближенных к Путину - The Times
Мир Британия изучает природу денег приближенных к Путину - The Times
Асад собрался посетить Ким Чен Ына - Reuters
Мир Асад собрался посетить Ким Чен Ына - Reuters
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 