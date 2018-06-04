В Британии призвали ограничить доступ РФ к базе Интерпола - СМИ

Билл Браудер (фото - скриншот с видео)

commenthover

Депутаты заявили, что РФ злоупотребляет международным ордером после задержания критика президента РФ Билла Браудера

Реклама

Реклама

Члены парламента Великобритании призвали главу Министерства внутренних дел Саджида Джавида ограничить доступ России к базе данных Интерпола из-за ареста автора закона Магнитского и "врага Путина №1" Билла Браудера. Об этом сообщает The Telegraph.

"Россия злоупотребляет этой системой в погоне за активистом по борьбе с нарушениями прав человека в России Уильямом Браудером. Он является гражданином Великобритании", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, межпартийная группа, куда входит Том Тугендхат, председатель влиятельного комитета по иностранным делам общин, обратилась к МВД из-за задержания Браудера в Мадриде (Испания) по запросу РФ на прошлой неделе, поскольку ранее Интерпол неоднократно призывал игнорировать запрос РФ в получении ордера на арест.

17 октября 2017 года РФ в обход штаб-квартиры Интерпола включила Браудера в список разыскиваемых международных преступников. Однако генеральный секретариат организации, пересмотрев запрос Москвы, признал его не соответствующим нормам.

Браудер известен как инициатор кампании, призывающей страны мира ввести санкции против чиновников государства-агрессора, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в российской тюрьме в 2009 году и за нарушение прав человека в РФ в целом.

В России Браудер заочно приговорен к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов.