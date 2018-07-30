В Британии призвали противостоять угрозе от РФ сообща - доклад

Фото: пресс-служба парламента Британии

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Комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ выпустил доклад Дезинформация и фейковые новости, где идет речь о влиянии РФ на Brexit

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Британский парламент призвал консолидировать работу правительственных ведомств для противостояния растущей угрозе со стороны России. Об этом говорится в докладе Комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ под названием Дезинформация и фейковые новости (Disinformation and fake news), где одна глава посвящена РФ.

В тексте документа отмечается, что шесть парламентских комитетов "объединили свои усилия в борьбе с российским влиянием" на политическую жизнь страны.

"Мы рекомендуем кабинету министров Великобритании обратиться к другим правительствам и следовать рекомендации, согласованной представителями США и ЕС", - говорится в докладе комитета.

Согласно тексту доклада при составлении рекомендаций комитет опирался на данные британской компании 89up, которая утверждает, что пропагандисты Кремля RT (Russia Today) и Sputnik оказали значительное влияние на решение британцев проголосовать на референдуме в июне 2016 года по выходу из состава ЕС.

"Ряд свидетельств указал на роль России в поддержке организаций, которые создают и распространяют дезинформацию и ангажированный контент с целью подрыва общественного доверия и дестабилизации демократических государств", - заявили авторы документа.

9 июля глава ВМС Британии адмирал Филип Джонс заявил, что Великобритания увеличит присутствие Военно-морских сил в Северной Атлантике из-за растущей угрозы со стороны России.