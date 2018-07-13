В Британии против браков по принуждению используют ложку в трусах

Фото: gettyimages.com

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Ученицам в Лидсе раздают металлические ложки и советуют положить их в нижнее белье, если они заподозрят, что их везут за границу для заключения брака

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В школе британского Лидса придумали способ предотвращения браков по принуждению, 80% которых заключают с гражданками Великобритании за рубежом. Об этом сообщает ВВС.

Ученицам Кооперативной академии в Лидсе раздают металлические ложки и советуют положить их в нижнее белье, если они заподозрят, что их везут за границу для заключения брака.

В школе считают, что когда металлоискатель в аэропорту сработает, и девочку отведут в сторону, чтобы выяснить причину, она сможет рассказать сотрудникам безопасности, что происходит.

По словам учительницы Хариндер Каур, 80% британских браков по принуждению заключаются за рубежом, в особенности во время летних каникул.

Агентство отмечает, что в 2014 году в Великобритании вступил в силу закон, согласно которому принуждение к браку стало уголовным преступлением. Родителям в таких случаях грозит до семи лет заключения.

Организация Thomson Reuters Foundation провела глобальное исследование и составила рейтинг стран, в которых женщинам грозит наибольшая опасность.