Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.07.2018, 10:37

В Британии разрешат лекарства из марихуаны

В Британии разрешат лекарства из марихуаны - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Специалисты пришли к выводу о терапевтической пользе марихуаны

Реклама
Реклама

В Великобритании врачи с осени этого года смогут законно назначать лекарственные средства, в состав которых может входить  медицинская марихуана. Об этом сообщил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, передает Би-би-си.

По его словам, препараты из медицинской марихуаны, которые соответствуют стандартам безопасности и качества, должны быть легальными для пациентов только в случаях "исключительной клинической необходимости".

Официальные советники правительства по и главный врач Англии Салли Дэвис отдельно пришли к выводу о терапевтической пользе марихуаны.

Обсуждение по легализации медицинской конопли в Британии вызвало резонанс после того, как правительство разрешило использование марихуаны для лечения 12-летнего мальчика Билли Колдуэлл.

Он страдает тяжелой формой эпилепсии. Он с матерью полетел в Канаду, чтобы приобрести там медицинскую масло конопли, однако по возвращению в Лондон, таможенники конфисковали лекарства. Через несколько дней Билли госпитализировали после нескольких приступов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор надеется в скором времени легализовать марихуану в стране.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: британия, марихуана, лекарства
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Парламент Канады одобрил легализацию марихуаны
Экономика Парламент Канады одобрил легализацию марихуаны
В Британии впервые женщину осудили за домашнее насилие
Мир В Британии впервые женщину осудили за домашнее насилие
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 