В Британии разрешат лекарства из марихуаны

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Специалисты пришли к выводу о терапевтической пользе марихуаны

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В Великобритании врачи с осени этого года смогут законно назначать лекарственные средства, в состав которых может входить медицинская марихуана. Об этом сообщил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, передает Би-би-си.

По его словам, препараты из медицинской марихуаны, которые соответствуют стандартам безопасности и качества, должны быть легальными для пациентов только в случаях "исключительной клинической необходимости".

Официальные советники правительства по и главный врач Англии Салли Дэвис отдельно пришли к выводу о терапевтической пользе марихуаны.

Обсуждение по легализации медицинской конопли в Британии вызвало резонанс после того, как правительство разрешило использование марихуаны для лечения 12-летнего мальчика Билли Колдуэлл.

Он страдает тяжелой формой эпилепсии. Он с матерью полетел в Канаду, чтобы приобрести там медицинскую масло конопли, однако по возвращению в Лондон, таможенники конфисковали лекарства. Через несколько дней Билли госпитализировали после нескольких приступов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор надеется в скором времени легализовать марихуану в стране.