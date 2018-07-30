Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.07.2018, 19:15

В Британии разрешили отключать пациентов без решения суда

В Британии разрешили отключать пациентов без решения суда - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В течение последних 25 лет решения по подобным делам выносил специальный суд по защите прав юридически недееспособных людей

Реклама
Реклама

Верховный суд Британии постановил, что пациентов в вегетативном состоянии можно отключать от систем жизнеобеспечения без решения суда - по инициативе родственников и с согласия медиков. Об этом сообщает ВВС.

Агентство отмечает, что в течение последних 25 лет решения по подобным делам выносил специальный суд по защите прав юридически недееспособных людей, однако этот процесс часто длился по несколько лет, а апелляция по каждому делу обходилась правительству в сумму до 50 тысяч фунтов.

Решение было вынесено в деле пациента, который в материалах суда называется "господином И". Сам пациент скончался в декабре прошлого года, однако разбирательство по его делу продолжилось и после смерти именно для того, чтобы создать юридический прецедент.

Адвокат, назначенный министерством юстиции защищать права недееспособного пациента, утверждал, что в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека в подобных случаях защитить права пациента может только решение суда.

Однако судья Верховного суда постановила, что в деле нет конфликта, требующего судебного решения. Конвенция о правах человека и законодательство не содержат однозначных рекомендаций о том, что делать в таких случаях, отметила она.

Высокий суд Лондона выпустил соответствующее постановление по делу "господина И" и дал представителю минюста право подать на него апелляцию прямо в Верховный суд. 30 июля Верховный суд в этой апелляции отказал.

Группы, выступающие против эвтаназии, критикуют решение суда. Вегетативные пациенты, отключенные от системы жизнеобеспечения "по сути будут умирать от голода и жажды", считают они.

В мае 2018 г умер 104-летний австралийский ученый Дэвид Гудолл, который вынужден был покинуть родную страну, чтобы закончить свою жизнь в результате эвтаназии.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: британия, пациент, эвтаназия, жизнеобеспечение, вегетативное состояние
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Германия и Британия отреагировали на Крымскую декларацию США
Политика Германия и Британия отреагировали на Крымскую декларацию США
В Британии впервые женщину осудили за домашнее насилие
Мир В Британии впервые женщину осудили за домашнее насилие
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 