В Британии разрешили отключать пациентов без решения суда

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В течение последних 25 лет решения по подобным делам выносил специальный суд по защите прав юридически недееспособных людей

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Верховный суд Британии постановил, что пациентов в вегетативном состоянии можно отключать от систем жизнеобеспечения без решения суда - по инициативе родственников и с согласия медиков. Об этом сообщает ВВС.

Агентство отмечает, что в течение последних 25 лет решения по подобным делам выносил специальный суд по защите прав юридически недееспособных людей, однако этот процесс часто длился по несколько лет, а апелляция по каждому делу обходилась правительству в сумму до 50 тысяч фунтов.

Решение было вынесено в деле пациента, который в материалах суда называется "господином И". Сам пациент скончался в декабре прошлого года, однако разбирательство по его делу продолжилось и после смерти именно для того, чтобы создать юридический прецедент.

Адвокат, назначенный министерством юстиции защищать права недееспособного пациента, утверждал, что в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека в подобных случаях защитить права пациента может только решение суда.

Однако судья Верховного суда постановила, что в деле нет конфликта, требующего судебного решения. Конвенция о правах человека и законодательство не содержат однозначных рекомендаций о том, что делать в таких случаях, отметила она.

Высокий суд Лондона выпустил соответствующее постановление по делу "господина И" и дал представителю минюста право подать на него апелляцию прямо в Верховный суд. 30 июля Верховный суд в этой апелляции отказал.

Группы, выступающие против эвтаназии, критикуют решение суда. Вегетативные пациенты, отключенные от системы жизнеобеспечения "по сути будут умирать от голода и жажды", считают они.

В мае 2018 г умер 104-летний австралийский ученый Дэвид Гудолл, который вынужден был покинуть родную страну, чтобы закончить свою жизнь в результате эвтаназии.