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19.07.2018, 19:56

В Британии студенты не хотят стихов "расиста" Киплинга на стенах

В Британии студенты не хотят стихов "расиста" Киплинга на стенах - Фото
Фото: Facebook

Профессор по истории литературы говорит, что студенты "чудовищно безграмотны"

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Студенты университета Манчестера стерли со стены здания своего вуза стихотворение британского поэта Редьярда Киплинга "Если", потому что считают его расистом. Об этом сообщает ВВС.

Такое решение принял студенческий совет, представитель которого Сара Хан написала в Facebook: "Мы считаем, что Киплинг являет собой все прямо противоположное свободе, освобождению и правам человека. Всему тому, за что мы выступаем как студенческий совет".

К самому стихотворению "Если" у студентов претензий нет, их недовольство вызвали другие произведения нобелевского лауреата. В частности, Хан назвала расистским стихотворение "Бремя белого человека", а также другие произведения, "которые оправдывают действия Британской империи в Индии и унижают людей разных этнических групп".

Руководство университета отказалось комментировать событие, заявив, что такие решения - компетенция студенческого совета.

Однако, как сообщает агентство, Иэн Монтефиоре, заслуженный профессор по истории литературы XX в университета Кента полагает, что считать Киплинга расистом - чудовищная безграмотность и большое упрощение.

Манчестерские студенты заменили произведение британского автора на стихотворение "Я поднимаюсь" американской поэтессы и гражданской активистки Майи Энджелоу.

 

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Теги: расизм, студент, киплинг, стихотворение, манчестер
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