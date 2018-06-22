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22.06.2018, 20:19

В Британии за £12 тысяч продали ложки Гитлера

В Британии за £12 тысяч продали ложки Гитлера - Фото
Фото: charterhouse-auction.com

Старинные серебряные изделия были обнаружены во время разминирования в Дорсете дома, принадлежавшего высокопоставленному офицеру

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На аукционе за 12 500 фунтов стерлингов проданы столовые приборы, сделанные для лидера нацистов Адольфа Гитлера в честь его 50-летия. Об этом сообщает ВВС.

Старинные серебряные изделия были обнаружены во время разминирования в Дорсете дома, принадлежавшего высокопоставленному офицеру.

Ожидалось, что два ножа, три ложки и три вилки соберут до 2300 фунтов стерлингов.

Представитель аукциона Charterhouse Ричард Бромелль сказал, что к 50-летию Гитлера было выпущено около 500 таких столовых наборов, но это первый набор, который видел специалист за последние 33 года.

Отмечается, что столовые приборы украшены нацистскими символами и инициалами фюрера.

Предметы были куплены онлайн-покупателем, личность которого аукционный дом не раскрывает.

Во Франции на аукционе продали китайскую вазу 18 века, которая десятилетиями лежала в коробке из-под обуви, за 16 миллионов евро. 

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Теги: аукцион, адольф гитлер, столовые приборы, нацисты
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