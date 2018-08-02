В Британии зарезали рэпера из группы Moscow17

Incognito (фото - Twitter)

commenthover

Член подпольной группировки скончался на месте

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В столице Британии Лондоне убили рэпера известного под псевдонимом Incognito из группировки Moscow17. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, на него и еще двух человек напали с ножами на Уорхам-стрит на юго-востоке города около 7:20. Incognito скончался от ножевых ранений на месте, остальные госпитализированы.

Отмечается, что арестованы двое подозреваемых в убийстве и нападении.

31 июля в своем Twitter он написал фразу: "Часть моего района трагична прямо сейчас. Я хожу с Аллахом ежедневно, я был благословлен".

Рэпер Incognito появлялся во многих музыкальных клипах на Youtube.

Incognito - член группировки Moscow17. Представители подпольной музыки выпускали треки с названиями Moscow March, Russian и We're Russians. Другой член команды, 17-летний Райем Эйнсуорт Бартон, был убит на этой же улице в мае этого года.

Фото: www.dailymail.co.uk

Также об убийстве рэпера говорится на странице Moscow17 в Twitter.

Фотографии с места преступления опубликовало онлайн издание Daily mail.

7 декабря 2017 года в России избили рэпера, которому СБУ запретила въезд в Украину.