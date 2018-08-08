В Британии заявили о новой военной программе

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Британский министр обороны подчеркнул, что страна должна иметь высокотехнологичные платформы, которые можно будет менять

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Минобороны Великобритании планирует представить модернизированную военную программу до конца 2018 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на министра обороны страны Гевина Уильямсона.

По его словам, Британия должна иметь не только технологии и инновации, чтобы быть способной адаптироваться, но и высокотехнологичные платформы, которые можно будет менять.

"Мы должны иметь технологии и инновации ..., чтобы адаптироваться", - сказал Уильямсон.

Министр обороны Британии надеется на то, что ВВС США рассмотрят возможность приобретения истребителя типа Tempest, который Лондон представил в прошлом месяце на международном авиакосмическом салоне в Фарнборо.

16 июля 2018 года сообщалось, что Великобритания не желает отставать в гонке за коммерческий космос и планирует построить первый вертикальный космодром на территории Шотландии, откуда географически удобно запускать ракеты.