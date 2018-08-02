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02.08.2018, 10:06

В чем обвиняют украинских хакеров из FIN7: данные спецоперации

В чем обвиняют украинских хакеров из FIN7: данные спецоперации - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Каждому из трех подозреваемых инкриминируют 26 уголовных преступлений

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Хакерская группа FIN7, в участии в которой власти США подозревают арестованных вчера украинцев, взломала тысячи систем, украв при этом по меньшей мере с 2015 года миллионы данных кредитных и дебетовых карт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства юстиции США.

Преступная группа известна под другими названиями - Carbanak и Navigator.

Арестованные граждане Украины - 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладырь и 30-летний Андрей Колпаков. Им предъявлены обвинения в 26 уголовных преступлениях (каждому): среди них - заговор, взлом компьютерных систем, мошенничество с доступом к устройству, похищение личных данных, а также мелкое мошенничество.

Как выразились в ведомстве, злоумышленники провели из Восточной Европы "сложнейшую кампанию" с использованием вредоносного софта против более чем 100 американских компаний. Были атакованы фирмы преимущественно из сферы услуг - ресторанный, игровой и гостиничный бизнес.

Только в одних США эта группа взламывала сети компаний в 47 штатах и ​​округе Колумбия, украв при этом более 15 млн идентификационных данных карточек клиентов из более 6500 POS-терминалов. Кроме того, были зафиксированы хакерские атаки и за пределами США, в том числе в Британии, Австралии и Франции.

Среди компаний, которые признались, что их данные были скомпрометированы, Chipotle Mexican Grill, Chili’s, Arby’s, Red Robin и Jason’s Deli.

Похищенные данные злоумышленники продавали в даркнете, а всего за время своей деятельности группировка украла из банков до $1,2 млрд.

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Гладырь и Федоров арестованы еще в январе: первый в Дрездене, второй, хакер более продвинутого уровня, - в польской Бельско-Бяле, его экстрадируют в США. Колпакова арестовали в испанском городе Лепе около месяца назад; он также считается одним из "старших" хакеров.

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Теги: киберпреступность, хакеры, платежные карты, Carbanak, Fin7
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