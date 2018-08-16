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16.08.2018, 10:07

В Чили начали строить Гигантский Магелланов телескоп

В Чили начали строить Гигантский Магелланов телескоп - Фото
Скриншот из видеозаписи

Котлован глубиной 7 м роют пневматическими бурильными молотами, а не взрывчаткой: благодаря этому сохранится целостность породы под обсерваторией

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Вчера, 15 августа, начались работы по оборудованию фундамента обсерватории Гигантского Магелланова телескопа на вершине горы Лас-Кампанас в чилийской пустыне Атакама. С территории на высоте 2,5 км над уровнем моря будет вывезено около 5 тысяч кубометров породы, пишет пресс-служба GMTO Corporation.

Телескоп весом в 1600 тонн составлен из семи зеркал высотой 8,4 м. Его установят на бетонное основание внутри вращающегося купола (65 м в высоту и 56 м - в диаметре). На сегментированном зеркальном телескопе сформируют единую оптическую поверхность диаметром в 24,5 м с общей площадью сбора света в 368 кв. метров.

Разрешающая способность GMTO будет в 10 раз выше, чем у орбитального телескопа "Хаббл".

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Зеркала отливают в лаборатории Ричарда Кэриса в Аризонском университете.

Старт работы телескопа запланирован на 2024 год

Подробнее о проекте можно почитать и посмотреть на его сайте.

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Теги: космос, телескоп, атакама, чили, гигантский магелланов телескоп
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