В Дании модели вышли на подиум в мусульманской одежде

M.I.A. Фото: gettyimages.com

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Шоу состоялось вскоре после того, как в Дании начал действовать закон, запрещающий ношение головных уборов, которые закрывают лицо

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Датский дизайнер иранского происхождения Реза Этамади показал свое отношение к запрету на ношение мусульманских головных уборов, который недавно вступил в силу в Дании, – он вывел на подиум моделей в бурках и никабах. Об этом сообщает ВВС.

Еще несколько моделей во время показа новой коллекции бренда MUF10 были одеты в полицейскую форму.

Шоу состоялось вскоре после того, как в Дании начал действовать закон, запрещающий ношение головных уборов, которые закрывают лицо.

"В Иране, где я родился, женщинам приходится бороться за возможность выбирать, какую одежду им носить. В Дании, где я вырос, женщины всегда имели право одеваться так, как им заблагорассудится", - сказал Этамади.

О задержании моделей полицией не сообщалось.

5 августа в Дании оштрафовали первую женщину за ношение никаба. 28-летняя женщина привлекла внимание полиции, когда между ней и другой женщиной произошла перепалка в торговом центре близ Копенгагена.Она была одета в никаб. Женщину оштрафовали на $155.