Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.08.2018, 07:15

В Дании прошли акции против закона о ношении паранджи: фото

В Дании прошли акции против закона о ношении паранджи: фото - Фото
Фото: twitter.com/qaasimilli

Участники акции обвинили правительство в ущемлении прав женщин

Реклама
Реклама

В Дании более тысячи жителей вышли на акции протеста относительно нового закона, который запрещает ходить в общественных местах в парандже. Об этом сообщает Радио Свобода.

Инициаторы акции подчеркнули, что таким образом они хотят бороться с экстремизмом.

"Демонстранты обвиняют правительство в ущемлении прав женщин одеваться так, как им хочется. Парламент Дании принял решение в конце мая, вслед за Австрией, Францией и рядом других европейских стран", - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, документ вызвал раскол не только в обществе, но и в правительстве страны.

Согласно новому закону, полиция уполномочена проинструктировать женщин о необходимости снять паранджу или приказать покинуть общественное место.

26 июля 2018 года Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на "одежду для лица" в общественных местах, включая паранджу и никаб, но не хиджаб, который покрывает лишь волосы.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: акция протеста, дания, паранджа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дания строит на границе с Германией забор от опасных кабанов
Мир Дания строит на границе с Германией забор от опасных кабанов
"Он нам не царь": в России проходят антипутинские акции протеста
Мир "Он нам не царь": в России проходят антипутинские акции протеста
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 