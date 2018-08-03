В Дании прошли акции против закона о ношении паранджи: фото

Фото: twitter.com/qaasimilli

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Участники акции обвинили правительство в ущемлении прав женщин

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В Дании более тысячи жителей вышли на акции протеста относительно нового закона, который запрещает ходить в общественных местах в парандже. Об этом сообщает Радио Свобода.

Инициаторы акции подчеркнули, что таким образом они хотят бороться с экстремизмом.

"Демонстранты обвиняют правительство в ущемлении прав женщин одеваться так, как им хочется. Парламент Дании принял решение в конце мая, вслед за Австрией, Францией и рядом других европейских стран", - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, документ вызвал раскол не только в обществе, но и в правительстве страны.

Согласно новому закону, полиция уполномочена проинструктировать женщин о необходимости снять паранджу или приказать покинуть общественное место.

26 июля 2018 года Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на "одежду для лица" в общественных местах, включая паранджу и никаб, но не хиджаб, который покрывает лишь волосы.