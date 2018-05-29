В деревне под Курганом убрали "нескромный" памятник Путину

Фото: bbc.com

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Без Путина памятник представляет собой изображение карты России, под которой стоит трибуна с текстом президентской присяги

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Во вторник в селе Частоозерье Курганской области открыли скульптурную композицию "Служение отечеству". По первоначальному плану центром монумента должна была стать 3,5-метровая статуя российского президента Владимира Путина. Однако в последний момент от нее решили отказаться, передает Би-би-си.

Без Путина памятник представляет собой изображение карты России, под которой стоит трибуна с текстом президентской присяги. Именно за трибуной и должен был располагаться бронзовый Путин.

Как рассказали местные жители, сам памятник стоит уже неделю, а Путина оттуда убрали пару дней назад.

Инициатор установки памятника - почетный гражданин села Частоозерье, депутат Госдумы от Курганской области, представитель "Единой России" Александр Ильтяков. Выступая во вторник на открытии скульптурной композиции, он объяснил, что возведение скульптуры показалось ему "оскорбительным".

Депутат посчитал, что Путин - скромный человек, а создание "золотого истукана" может запустить моду на подобные памятники.