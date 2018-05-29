Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.05.2018, 15:28

В деревне под Курганом убрали "нескромный" памятник Путину

В деревне под Курганом убрали "нескромный" памятник Путину - Фото
Фото: bbc.com

Без Путина памятник представляет собой изображение карты России, под которой стоит трибуна с текстом президентской присяги

Реклама
Реклама

Во вторник в селе Частоозерье Курганской области открыли скульптурную композицию "Служение отечеству". По первоначальному плану центром монумента должна была стать 3,5-метровая статуя российского президента Владимира Путина. Однако в последний момент от нее решили отказаться, передает Би-би-си.

Без Путина памятник представляет собой изображение карты России, под которой стоит трибуна с текстом президентской присяги. Именно за трибуной и должен был располагаться бронзовый Путин.

Как рассказали местные жители, сам памятник стоит уже неделю, а Путина оттуда убрали пару дней назад.

Инициатор установки памятника - почетный гражданин села Частоозерье, депутат Госдумы от Курганской области, представитель "Единой России" Александр Ильтяков. Выступая во вторник на открытии скульптурной композиции, он объяснил, что возведение скульптуры показалось ему "оскорбительным".

Депутат посчитал, что Путин - скромный человек, а создание "золотого истукана" может запустить моду на подобные памятники.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, владимир путин, памятник, памятник Путину
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трамп считает, что Путин пытается посеять хаос в США
Мир Трамп считает, что Путин пытается посеять хаос в США
Трамп злился на Флинна за позднее сообщение о звонке Путина – СМИ
Мир Трамп злился на Флинна за позднее сообщение о звонке Путина – СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 