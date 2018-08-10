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10.08.2018, 13:17

В Египте археологи нашли один из древнейших сыров мира

В Египте археологи нашли один из древнейших сыров мира - Фото
Фото: gettyimages.com

Ученые утверждают, что найденный сыр был изготовлен в период между 1290 и 1213 годом до нашей эры

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Специалисты итальянского университета Катании и каирского вуза во время раскопок в пирамидальном комплексе Саккара в Египте обнаружили старый твердый сыр, который был изготовлен более 3200 лет.   Об этом сообщает The Koz Telegram.

По словам ученых, сыр был изготовлен в период между 1290 и 1213 годом до нашей эры.

В его состав входило козье, овечье и коровье молоко. Ученые также выявили в сыре бактерии, вызывающие так называемую средиземноморскую лихорадку. Она поражала животных и людей.

Недалеко от Ровно расположено урочище Бармацкое, там украинские и немецкие археологи обнаружили стоянку периода палеолита, ее возраст - почти 15 тысяч лет.

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Теги: Египет, археологи, сыр
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