В Египте археологи нашли один из древнейших сыров мира

Фото: gettyimages.com

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Ученые утверждают, что найденный сыр был изготовлен в период между 1290 и 1213 годом до нашей эры

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Специалисты итальянского университета Катании и каирского вуза во время раскопок в пирамидальном комплексе Саккара в Египте обнаружили старый твердый сыр, который был изготовлен более 3200 лет. Об этом сообщает The Koz Telegram.

По словам ученых, сыр был изготовлен в период между 1290 и 1213 годом до нашей эры.

В его состав входило козье, овечье и коровье молоко. Ученые также выявили в сыре бактерии, вызывающие так называемую средиземноморскую лихорадку. Она поражала животных и людей.

Недалеко от Ровно расположено урочище Бармацкое, там украинские и немецкие археологи обнаружили стоянку периода палеолита, ее возраст - почти 15 тысяч лет.