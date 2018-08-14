В Эквадоре разбился автобус с иностранцами: погибли 24 человека

В Эквадоре в результате аварии разбился пассажирский автобус. В ДТП пострадали 24 человека, еще 18 получили травмы разной степени тяжести, сообщает AFP со ссылкой на службу экстренной помощи.
Пассажирский автобус попал в аварию между деревнями примерно в 30 километрах от столицы Эквадора. Автобус влетел в другое транспортное средство. В результате аварии 24 человека погибли и 18 пострадали. В автобусе находились венесуэльцы и колумбийцы.
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Подробности происшествия выясняются, на месте происшествия работают спасатели.
12 августа в Венгрии разбился микроавтобус с украинцами. В ДТП пострадали 13 человек.