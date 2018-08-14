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14.08.2018, 18:25

В Эквадоре разбился автобус с иностранцами: погибли 24 человека

В Эквадоре разбился автобус с иностранцами: погибли 24 человека - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Известно по меньшей мере о 18 погибших и 24 пострадавших в ДТП

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В Эквадоре в результате аварии разбился пассажирский автобус. В ДТП пострадали 24 человека, еще 18 получили травмы разной степени тяжести, сообщает AFP со ссылкой на службу экстренной помощи.

Пассажирский автобус попал в аварию между деревнями примерно в 30 километрах от столицы Эквадора. Автобус влетел в другое транспортное средство. В результате аварии 24 человека погибли и 18 пострадали. В автобусе находились венесуэльцы и колумбийцы. 

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Подробности происшествия выясняются, на месте происшествия работают спасатели.

12 августа в Венгрии разбился микроавтобус с украинцами. В ДТП пострадали 13 человек. 

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Теги: дтп, погибшие, авария, автобус, пострадавшие, иностранцы, эквадор
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