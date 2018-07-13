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13.07.2018, 17:28

В Еврокомиссии объяснили, почему Юнкер не держался на ногах

В Еврокомиссии объяснили, почему Юнкер не держался на ногах - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото - Flickr Европарламента)

Юнкеру не первый раз приходится объяснять свою "неустойчивость"

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Европейская комиссия отрицает, что ее президент Жан-Клод Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе. Там говорят, что причина странного поведения Юнкера – лекарства от ишиаса. Об этом сообщает ВВС.

Это был «особенно болезненный приступ ишиаса, сопровождавшийся судорогами», сказал представитель Еврокомиссии.

Во время саммита НАТО в Брюсселе Юнкер по неизвестной причине едва держался на ногах: топ-чиновник ЕС спотыкался и не мог удерживать равновесие. В результате ему помогали окружавшие его политики.

Когда репортер спросил, был ли Юнкер пьян, представитель Еврокомиссии ответил, что вопрос «более чем бестактный». «Я не думаю, что это изящно, я не думаю, что это справедливо», - сказал он.

Представитель комиссии заявил, что после того, как приступ прошел, Юнкер принял участие в ужине.

Как отмечает агентство, Юнкеру не первый раз приходится объяснять свое поведение.

Во время выступления в ирландском парламенте в прошлом месяце Юнкер объяснил свою "неустойчивость": "У меня есть некоторые трудности с ходьбой. Я не пьян. У меня ишиас, но я бы предпочел быть пьяным", - сказал он.

В 2016 году Юнкер отклонил предположение, что у него была проблема с алкоголем. Один из журналистов французской Libеration написал, что «во время нашего последнего обеда он (Юнкер, - ред.) сбил четыре бокала шампанского, когда шел с салатом».

В интервью с комментатором Брюса Жаном Катререром во французском ежедневном освобождении он сказал, что такие «слухи» были распространены его противниками.

«Как вы думаете, я смогу заниматься своей работой, если буду пить коньяк во время завтрака?», - сказал тогда Юнкер.

Ишиас - болевые ощущения, вызванные раздражением или компрессией седалищного нерва.

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Теги: еврокомиссия, алкоголизм, Жан-Клод Юнкер, ишиас, боль
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