В Эйфелеву башню попала молния: фото

В Париже в Эйфелеву башню вчера вечером попала молния. Об этом говорится на странице Эйфелевой башни в Twitter.
"Молния снова ударила вчера вечером!"- отмечается в сообщении.
Фотографу Бертрану Кулику удалось сделать впечатляющее фотографии в момент, когда молния попала в самую верхушку Эйфелевой башни.
Согласно сообщениям местных СМИ, после попадания молнии, башня не пострадала.
6 августа 2017 года в Париже полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался пройти рамки безопасности возле Эйфелевой башни