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29.05.2018, 15:59

В Эйфелеву башню попала молния: фото

В Эйфелеву башню попала молния: фото - Фото
Фото: https://twitter.com

СМИ сообщают, что после попадания молнии Эйфелева башня не пострадала

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В Париже в Эйфелеву башню вчера вечером попала молния. Об этом говорится на странице Эйфелевой башни в Twitter.

"Молния снова ударила вчера вечером!"-  отмечается в сообщении.

Фотографу Бертрану Кулику удалось сделать впечатляющее фотографии в момент, когда молния попала в самую верхушку Эйфелевой башни.

Согласно сообщениям местных СМИ, после попадания молнии, башня не пострадала.

6 августа 2017 года  в Париже полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался пройти рамки безопасности возле Эйфелевой башни

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Теги: Эйфелева башня, молния
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