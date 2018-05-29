В Эйфелеву башню попала молния: фото

Фото: https://twitter.com

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СМИ сообщают, что после попадания молнии Эйфелева башня не пострадала

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В Париже в Эйфелеву башню вчера вечером попала молния. Об этом говорится на странице Эйфелевой башни в Twitter.

"Молния снова ударила вчера вечером!"- отмечается в сообщении.

Фотографу Бертрану Кулику удалось сделать впечатляющее фотографии в момент, когда молния попала в самую верхушку Эйфелевой башни.

Согласно сообщениям местных СМИ, после попадания молнии, башня не пострадала.

6 августа 2017 года в Париже полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который пытался пройти рамки безопасности возле Эйфелевой башни