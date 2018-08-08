В Финляндии исчезли комары

Фото: Pixabay

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Причиной резкого уменьшения популяции москитов ученые называют аномально жаркое лето

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В Финляндии резко сократилось количество комаров из-за аномально жаркого лета, которое стоит во многих европейских странах. Об сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению, в июле воздух в Финляндии прогревался до рекордных +33,7 градуса. Из-за жары в некоторых районах страны маскиты почти полностью отсутствовали.

Ученые считают, что популяция комаров резко уменьшилась из-за пересохших прудов Лапландии, где ранее самки комаров могли откладывать яйца.

Однако нынешние погодные условия способствуют размножению других паразитов - слепней (крупных кровососущих мух).

Согласно данным, собранным консультационной организацией сельскохозяйственного сектора ProAgria, исключительно жаркое лето оказалось трудным испытанием для земледельцев. По прогнозам, более половины урожая зерновых будет в этом году потеряно.

Это уже не первый случай исчезновения в Финляндии комаров. Похожая ситуация наблюдалась и в 2005 году.

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5 августа сообщалось, что жители Европы на этих выходных переживают аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной.

Также 5 августа температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд на фоне аномальной жары в Португалии и соседней Испании.

4 августа во Франции из-за аномальной жары пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.