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04.06.2018, 08:13

В Финляндии предложили внести сауну в список наследия ЮНЕСКО

В Финляндии предложили внести сауну в список наследия ЮНЕСКО - Фото
Фото: скриншот видео

Презентация традиционной сауны для списка ЮНЕСКО пройдет в марте 2019 года

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Финляндия предлагает включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО финскую сауну и народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен. Об этом сообщает YLE.

По данным СМИ, такое предложение выдвинули представители Министерства образования и культуры, а также музейного ведомства.

"Финские банные традиции хотят представить в качестве первой презентации Финляндии в списке ЮНЕСКО "Нематериальное культурное наследие» в марте 2019 года, а традиции шпильманов из Каустинена – годом позже", - отмечается в сообщении.

Народные музыкальные традиции в общине Каустинен, что в регионе Центральная Похъянмаа, представляют собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов - народных музыкантов, которые выступали на свадьбах и других деревенских праздниках.

Финляндия заняла третье место в ежегодном рейтинге процветания.

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Теги: Финляндия, сауна, список ЮНЕСКО
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