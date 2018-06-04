В Финляндии предложили внести сауну в список наследия ЮНЕСКО

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Презентация традиционной сауны для списка ЮНЕСКО пройдет в марте 2019 года

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Финляндия предлагает включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО финскую сауну и народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен. Об этом сообщает YLE.

По данным СМИ, такое предложение выдвинули представители Министерства образования и культуры, а также музейного ведомства.

"Финские банные традиции хотят представить в качестве первой презентации Финляндии в списке ЮНЕСКО "Нематериальное культурное наследие» в марте 2019 года, а традиции шпильманов из Каустинена – годом позже", - отмечается в сообщении.

Народные музыкальные традиции в общине Каустинен, что в регионе Центральная Похъянмаа, представляют собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов - народных музыкантов, которые выступали на свадьбах и других деревенских праздниках.

Финляндия заняла третье место в ежегодном рейтинге процветания.