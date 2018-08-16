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16.08.2018, 13:05

В Финляндии зафиксировано рекордное число лесных пожаров

В Финляндии зафиксировано рекордное число лесных пожаров - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Летом особенно крупные пожары были зафиксированы в Пюхяранте, регионе Сатакунта и Лапландии

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В Финляндии в этом году зафиксировано рекордное количество лесных пожаров. Об этом сообщает Yle.

"К настоящему времени в реестры властей занесены данные о примерно трех тысячах 300 случаях возгорания в лесу, в то время как обычно за весь год фиксируется порядка двух тысяч пожаров", - сказал старший пожарный инспектор Рами Рууска министерства внутренних дел страны.

Отмечается, что площадь пожаров в этом году больше обычного.

Этим летом особенно крупные пожары были зафиксированы, в том числе, в Пюхяранта в регионе Сатакунта, а также в Лапландии.

Появились спутниковые фото масштабных пожаров в Греции. Десятки человек стали жертвами трех бушующих пожаров на окраинах Афин в Греции, более сотни госпитализированы с ожогами, причем многие из них находятся в тяжелом состоянии. Многие считаются пропавшими без вести. 2 августа полиция Греции задержала 35-летнего подозреваемого в поджогах.

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Теги: погода, спасатели, Финляндия, лесные пожары
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