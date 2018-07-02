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02.07.2018, 19:04

В ФРГ задержали мужчину с автоматом: праздновал победу сборной РФ

В ФРГ задержали мужчину с автоматом: праздновал победу сборной РФ - Фото
Автомат Калашникова (фото - flickr.com/zomgitsbrian)

В Эссене полиция остановила автомобиль, из которого размахивали флагами России и автоматом Калашникова; в машине находились четверо взрослых и ребенок

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В немецком Эссене (земля Северный Рейн-Вестфалия) задержали мужчину, который праздновал победу сборной России в 1/8 чемпионата мира по футболу с автоматом Калашникова в руках. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Очевидцы сообщили местной полиции о белом автомобиле в центре города, из которого размахивали флагами РФ и автоматом Калашникова. Наряд патрульных остановил машину и потребовал от водителя и пассажиров выйти из нее.

В авто находились пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Полицейские конфисковали автомат типа АК-47, который оказался непригодным для стрельбы. Однако теперь 39-летнему владельцу автомата грозит уголовная ответственность за нарушение закона о хранении оружия. Гражданство мужчины в сообщении не называется.

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1 июля 2018 года на чемпионате мира по футболу российская сборная переиграла команду Испании в серии пенальти и вышла в 1/4 финала.

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Теги: оружие, чм-2018, автомат, автомат калашникова, сборная россии
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