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27.06.2018, 11:57

В Германии автобус врезался в мусоровоз: есть пострадавшие

В Германии автобус врезался в мусоровоз: есть пострадавшие - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полиция устанавливает причину аварии

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Один человек погиб и около 30 получили травмы различной тяжести в результате автомобильной аварии, которая произошла сегодня на юго-западе Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Пассажирский автобус с пенсионерами из Баварии, ехавший в направлении швейцарского Базеля, совершил наезд на мусоровоз на скоростной магистрали А5 неподалеку от Карлсруэ", - отметил представитель полиции.

По его словам, пока неизвестна причина аварии, а также пункт отправки автобуса.

27 февраля 2018 года в Польше автомобиль с четырьмя украинцами столкнулся на железнодорожном переезде с пассажирским поездом. Водитель и все пассажиры авто погибли.

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Теги: автобус, дтп в германии
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