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01.06.2018, 14:30

В Германии из зоопарка сбежали хищники: полиция проводит операцию

В Германии из зоопарка сбежали хищники: полиция проводит операцию - Фото
Фото: gettyimages.com

В настоящее время полиция ищет двух львов, двух тигров и ягуара. Медведь был застрелен

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Сразу семь крупных хищников сбежали из зоопарка Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Германия. Один из них уже убит, сообщает Spiegel.

В настоящее время полиция ищет двух львов, двух тигров и ягуара. Медведь был застрелен.

Правоохранители призвали местных жителей оставаться в своих домах и сообщать в полицию, если они увидят животных.

Всего в зоопарке обитает около 60 экзотических и местных видов, в общей сложности это около 400 животных.

При каких обстоятельствах сбежали животные, на данный момент достоверно неизвестно.

Как сообщалось, хозяйка кота Пилу из итальянской Вероны оставила ему наследство в 1,5 млн евро

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Теги: Германия, животные, зоопарк, хищники, лев
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