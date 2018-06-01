В Германии из зоопарка сбежали хищники: полиция проводит операцию

Фото: gettyimages.com

commenthover

В настоящее время полиция ищет двух львов, двух тигров и ягуара. Медведь был застрелен

Реклама

Реклама

Сразу семь крупных хищников сбежали из зоопарка Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Германия. Один из них уже убит, сообщает Spiegel.

В настоящее время полиция ищет двух львов, двух тигров и ягуара. Медведь был застрелен.

Правоохранители призвали местных жителей оставаться в своих домах и сообщать в полицию, если они увидят животных.

Всего в зоопарке обитает около 60 экзотических и местных видов, в общей сложности это около 400 животных.

При каких обстоятельствах сбежали животные, на данный момент достоверно неизвестно.

Как сообщалось, хозяйка кота Пилу из итальянской Вероны оставила ему наследство в 1,5 млн евро