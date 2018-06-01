В Германии из зоопарка сбежали хищники: полиция проводит операцию

Сразу семь крупных хищников сбежали из зоопарка Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Германия. Один из них уже убит, сообщает Spiegel.
В настоящее время полиция ищет двух львов, двух тигров и ягуара. Медведь был застрелен.
Правоохранители призвали местных жителей оставаться в своих домах и сообщать в полицию, если они увидят животных.
Всего в зоопарке обитает около 60 экзотических и местных видов, в общей сложности это около 400 животных.
При каких обстоятельствах сбежали животные, на данный момент достоверно неизвестно.
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