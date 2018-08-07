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07.08.2018, 17:56

В Германии мать и ее сожителя осудили за изнасилования ее сына

В Германии мать и ее сожителя осудили за изнасилования ее сына - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Кроме того пара "продавала" 10-летнего мальчика мужчинам из других стран, которые также насиловали ребенка

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В Германии суд вынес приговор матери 10-летнего мальчика за насилие над ним и сутенерство. Также осужден партнер женщины. Всего по делу об издевательствах над этим ребенком приговоры получили уже шестеро мужчин, сообщает ВВС.

Мать мальчика приговорена к 12,5 годам лишения свободы, ее партнер, который не является отцом ребенка, – к 12 годам.

Суд Фрайбурга установил, что 48-летняя женщина и ее 39-летний партнер насиловали ребенка и издевались над ним, а также "продавали" его для тех же целей мужчинам за рубежом. Это продолжалось не менее двух лет. Кроме того пара за деньги продавала видеозаписи изнасилований мальчика в анонимном сегменте интернета - даркнете.

Они признаны виновными в изнасилованиях малолетних при отягчающих обстоятельствах, принуждении к занятию проституцией и распространении детской порнографии.

Кроме мальчика потерпевшей признана трехлетняя девочка. Агентство пишет, что неизвестно, кем она приходится паре.

Согласно решению суда, осужденные должны также выплатить детям 42 тысячи евро.

Во время рассмотрения дела в суде мужчина называл себя главным виновным. Женщина преимущественно молчала. Психиатрическая экспертиза выявила у нее почти полное отсутствие способности к состраданию, сообщает ВВС.

Пятеро других мужчин, осужденных по этому делу с апреля 2018 г, приговорены к срокам от 8 до 10 лет и выплатам от 12,5 до 18 тысяч евро.

По данным немецких СМИ, пара жила в "социально тяжелой среде". С 1994 года мать мальчика жила исключительно на государственное социальное пособие.

У сожителя женщины психиатры, по информации агентства, диагностировали педофилию агрессивного типа с садистскими расстройствами. Он уже отсидел в тюрьме более 4 лет по обвинению в насилии над 13-летней девочкой.

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Теги: Германия, насилие, изнасилование, ребенок, педофилия
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