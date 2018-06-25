В Германии задержан экс-телохранитель Усамы бен Ладена

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Сами А. много лет получал от немецкого государства около 1100 евро помощи в месяц

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В Германии правоохранители задержали бывшего охранника экс-главаря террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена. Об этом заявил мэр Бохума Томас Спрингер, передает Der Westen.

41-летний Сами А. жил в Германии с 1997 года, утверждая, что рискует подвергнуться пыткам у себя на родине в Тунисе, если его депортируют. Сами А. получал от немецкого государства около 1100 евро помощи в месяц.

Тунисца задержали во время посещения полицейского участка, где ему сообщили решение о депортации.

Федеральное агентство по миграции и беженцев ФРГ планировало депортировать его еще в 2006 году, но в апреле 2017 года Высший административный суд постановил, что после возвращения в Тунис мужчину могут подвергнуть пыткам. Однако 25 июня агентство отозвало постановление суда о недопустимости депортации Сами А.

Сами А. считался угрозой безопасности в связи с его предполагаемыми связями с исламистскими группами. Он в течение многих лет должен был появляться в полиции, хоть никогда и не обвинялся в преступлении.

Он всегда отрицал, что был бывшим телохранителем бен Ладена.

Но судьи по делу о терроризме 2015 года в Мюнстере заявили, что, по их мнению, Сами прошел военную подготовку в лагере Аль-Каиды в Афганистане в 1999 и 2000 годах и принадлежал к команде охранников бен Ладена.

17 июня сообщалось, что ливийская национальная армия в ходе операции в городе Дерна взяла в плен Абу Сафьяна бен Каму, одного из лидеров террористической организации Аль-Каида.