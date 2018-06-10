В Германии загорелся завод BMW - Bild

В баварском городе Ландсхут (Германия) произошел пожар на заводе BMW. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.
По предварительным данным, пожар произошел из-за перегрева литейной машины.
Согласно сообщению, во время пожара пострадали три человека. Отмечается, что один из сотрудников завода потерял сознание от угарного газа. Также пострадал еще один работник завода и пожарный.
Также сказано, что из-за большого количества дыма жителей попросили закрыть окна и двери.
Фото: www.pnp.de
4 мая появилась инфоромация о пожаре на предприятии Росава, однако в ГСЧС ее опровергли.