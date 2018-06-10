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10.06.2018, 19:29

В Германии загорелся завод BMW - Bild

В Германии загорелся завод BMW - Bild - Фото
Фото: www.pnp.de

По предварительным данным, пострадали три человека

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В баварском городе Ландсхут (Германия) произошел пожар на заводе BMW. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, пожар произошел из-за перегрева литейной машины.

Согласно сообщению, во время пожара пострадали три человека. Отмечается, что один из сотрудников завода потерял сознание от угарного газа. Также пострадал еще один работник завода и пожарный.

Также сказано, что из-за большого количества дыма жителей попросили закрыть окна и двери. 

Фото: www.pnp.de 

4 мая появилась инфоромация о пожаре на предприятии Росава, однако в ГСЧС ее опровергли.

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Теги: Германия, пожар, bmw, пожар на заводе
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