В Гренландии эвакуировали деревню из-за огромного айсберга: видео

Фото: скриншот с видео

commenthover

Жители деревни опасаются, что если от айсберга отколется большой кусок льда и упадет в воду, это вызовет волны, которые могут разрушить дома людей

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Массивный айсберг приблизился на опасное расстояние к деревне Инаарсуит в Гренландии, вызвав панику среди местных жителей из-за угрозы цунами. Об этом сообщает Independent.

Местные власти объявили чрезвычайное положение и призвали людей взбираться по крутому склону, на котором строится деревня.

Жители деревни опасаются, что если от айсберга отколется большой кусок льда и упадет в воду, это вызовет волны, которые могут разрушить дома людей.

Как сообщается, небольшая часть айсберга уже упала.

«Здесь 180 жителей, и мы очень обеспокоены и боимся», - сказал Карл Петерсен, председатель местного совета в Инаарсуите.

Петерсен сказал, что ситуация находится под пристальным вниманием гренландских экстренных служб, а датский королевский военно-морской корабль дежурит у берегов острова.

Прошлым летом четыре человека погибли после того, как волны захлестнули поселение на северо-западе Гренландии.