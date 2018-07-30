В Грузии легализовали употребление марихуаны

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Конституционный суд отменил санкции за употрбление наркотического вещества

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Конституционный суд Грузии легализовал марихуану в стране. Грузия Online со ссылкой на решение суда сообщает, что правительство официально отменило санкции за употребление каннабиса.

Коллегия по делам Конституционного суда рассмотрела совместный иск кандидата на пост президента Гурзии Зураба Джапаридзе и его союзника от партии "Гирчи" Вахтанга Мегрелишвили. Политики потребовали признать неконституционными все санкции в отношении употребления марихуаны без назначения врача, а также отменить административные штрафы в связи с ее употреблением.

Конституционный суд удовлетворил иск и официально легализовал наркотическое вещество, назвав употрбление марихуаны "защищенным правом на свободное развитие личности".

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В Великобритании врачи с осени 2018 года смогут законно назначать лекарственные средства, в состав которых может входить медицинская марихуана. Такие препараты будут доступны для пациентов только в случаях "исключительной клинической необходимости".