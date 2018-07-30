Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.07.2018, 17:32

В Грузии легализовали употребление марихуаны

В Грузии легализовали употребление марихуаны - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Конституционный суд отменил санкции за употрбление наркотического вещества

Реклама
Реклама

Конституционный суд Грузии легализовал марихуану в стране. Грузия Online со ссылкой на решение суда сообщает, что правительство официально отменило санкции за употребление каннабиса.

Коллегия по делам Конституционного суда рассмотрела совместный иск кандидата на пост президента Гурзии Зураба Джапаридзе и его союзника от партии "Гирчи" Вахтанга Мегрелишвили. Политики потребовали признать неконституционными все санкции в отношении употребления марихуаны без назначения врача, а также отменить административные штрафы в связи с ее употреблением.

Конституционный суд удовлетворил иск и официально легализовал наркотическое вещество, назвав употрбление марихуаны "защищенным правом на свободное развитие личности".

Читайте также: У жителя Прикарпатья нашли марихуаны на полмиллиона гривень

В Великобритании врачи с осени 2018 года смогут законно назначать лекарственные средства, в состав которых может входить медицинская марихуана. Такие препараты будут доступны для пациентов только в случаях "исключительной клинической необходимости".

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наркотическое вещество, санкции, марихуана, Грузия, легализация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Наркотики против наркотиков: в Мексике легализуют марихуану
Мир Наркотики против наркотиков: в Мексике легализуют марихуану
Трюдо назвал дату легализации марихуаны в Канаде
Общество Трюдо назвал дату легализации марихуаны в Канаде
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 