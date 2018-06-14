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14.06.2018, 20:58

В Грузии определились с кандидатурой на пост премьер-министра

В Грузии определились с кандидатурой на пост премьер-министра - Фото
Мамука Бахтадзе Фото: Пресс-служба правительства Грузии

Далее президент подаст кандидатуру для утверждения в парламент

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Правящая в Грузии партия Грузинская мечта назвала и.о. министра финансов Мамуку Бахтадзе кандидатом на должность премьер-министра. Об этом сообщает Радио Свобода.

36-летний Бахтадзе заявил, что его приоритетами на посту главы правительства станут инвестиции в образование, а также евроинтеграция, построение инновационной экономики и мирное урегулирование конфликтов.

«Мы создадим единую, сильную, европейскую Грузию», - сказал кандидат в премьеры.

По Конституции Грузии, президент подаст кандидатуру для утверждения в парламент, где Грузинская мечта контролирует более трех четвертей всех мандатов.

Вчера премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку после массовых акций протеста. В отставку автоматически отправился также весь состав правительства.

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Теги: премьер-министр, Грузия, Георгий Квирикашвили, мамука бахтадзе, кандидатура
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