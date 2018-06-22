В Гватемале автобус со студентами слетел с обрыва: фото

Фото: twitter.com/ritamariaguilar

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Причиной аварии стал отказ тормозной системы

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В Гватемале в результате дорожно-транспортного происшествия автобус со студентами упал с обрыва. Об этом сообщает Prensa Libre.

Жертвами аварии стали восемь человек

ДТП произошло в департаменте Сан-Маркос. Студенты направлялись на спортивное мероприятие. Водитель автобуса не справился с управлением, а автобус слетел с 70-метровой высоты.

Фото: twitter.com/jimmyporguate

Семь человек погибли на месте происшествия. Еще один человек умер в госпитале.

35 человек направили в Национальную больницу Сан-Маркоса с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы.

На месте работали спасатели.

8 июня 2018 года сообщалось, что число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 109. Около 200 человек числятся пропавшими без вести.