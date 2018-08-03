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03.08.2018, 21:40

В ХДС/ХСС потребовали отставки Меркель с поста главы партии

В ХДС/ХСС потребовали отставки Меркель с поста главы партии - Фото
Ангела Меркель (фото - bundestag.de)

Также консерваторы блока призывают ограничить приток мигрантов в Германию

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Консерваторы блока ХДС/ХСС, объединившиеся в так называемый Союз за ценности, призвали к отставке канцлера ФРГ Ангелы Меркель с поста председателя ХДС и последовательному ограничению притока мигрантов в Германию. В программном документе "5 тезисов для сильной Германии" Союз за ценности указал, что ХДС нуждается в программном и кадровом обновлении. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Члены союза считают, что на декабрьском съезде Христианско-демократического союза нужно избрать новое партийное руководство. По их мнению, Меркель больше не должна выставлять свою кандидатуру на переизбрание.

Тем самым консерваторы в ХДС/ХСС дают ясно понять, что самое позднее к завершению следующих выборов в бундестаг они не желают видеть Ангелу Меркель на посту главы правительства. Сама Меркель оставила открытым вопрос о том, будет ли она вновь выставлять свою кандидатуру.

В программном документе "Союза за ценности" также содержится призыв к последовательному ограничению притока мигрантов в Германию. "Потенциал ФРГ по приему беженцев исчерпан. Мы требуем ограничения нетто-миграции до ноля и ассимиляции тех, кто имеет право на убежище", - говорится в документе.

Консерваторы в ХДС/ХСС призвали последовательно высылать из Германии тех, кто подлежит высылке.

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Теги: ангела меркель, блок ХДС/ХСС, Германия
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