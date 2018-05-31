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31.05.2018, 16:08

В Хорватии полиция обстреляла фургон с беженцами: есть раненые

В Хорватии полиция обстреляла фургон с беженцами: есть раненые - Фото
Фото: gettyimages.com

В фургоне находились 29 афганских и иракских беженцев

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В Хорватии ночью сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по фургону с беженцами, который пытался прорваться через блокпост недалеко от города Задар. Об этом сообщает Reuters.

В результате инцидента девять человек получили ранения: двое детей в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.

В фургоне находились 29 афганских и иракских беженцев. Водитель скрылся с места происшествия, полиция начала его розыск.

"Водитель не остановился после нескольких предупреждений. Он проехал через блокпост и поехал в сторону полиции. Реакция полиции была оправданной. Они были вынуждены открыть огонь, так как их жизни были в опасности", - отметил начальник полиции Задара Ранко Дразина.

Основной Балканский маршрут, которым в 2015 году в Европейский Союз въехали более миллиона беженцев, закрыли в 2016 году соглашением между ЕС и Турцией, но  тысячи беженцев проникли в ЕС по новому маршруту из Греции через Албанию, Черногорию, Сербию и Боснию в Хорватию.

30 марта 2018 года в Турции микроавтобус с нелегальными мигрантами попал в ДТП; по предварительным данным, погибли 17 человек, 36 пострадали.

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Теги: беженцы, хорватия
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