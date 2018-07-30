Иллюстративное фото: unsplash.com

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Муссонные дожди в регионе разрушили здания и подтопили местную больницу

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В штате Уттар-Прадеш на севере Индии из-за муссонных дождей погибли минимум 80 человек. Ливни в регионе не прекращались с четверга, сообщает The Sun Daily.

Сильные дожди размыли фундаменты зданий и разрушили крыши домов. Спасатели службы по борьбе со стихийными бедствиями не успевали эвакуировать пострадавших. Жители штата погибли под обломками подтопленных зданий.

В соседнем штате Бихар дожди затопили первый этаж больницы медицинского колледжа Наланды. Через трубы в отделение интенсивной терапии попала заболоченная вода с рыбой.

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7 июля в Японии произошло землетрясение в шесть баллов. В результате сильных наводнений и оползней погибли 66 человек, более 40 пропали без вести.

Муссонные дожди в регионе разрушили здания и подтопили местную больницу

В Индии более 80 человек погибли из-за сильных дождей