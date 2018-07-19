В Индии нашли работу для трансгендеров и евнухов

Фото: flickr.com/photos/trippingmaria

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Будут нанимать их для охраны женщин, чтобы предотвратить изнасилования

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Власти штата Бихар в Индии провели проверки в более чем 100 приютах для женщин и девушек. И решили нанимать для их охраны трансгендеров и евнухов. Об этом сообщает The Guardian.

Выяснилось, что жительниц этих учреждений систематически насилуют охранники.

В приютах живут уязвимые женщины, среди которых жертвы сексуального насилия, торговли людьми и бывшие секс-работницы, которые проходят реабилитацию. Сексуальное насилие в таких центрах стало причиной массовых протестов в штате. Как пояснил глава департамента социального благополучия штата Бихар Атул Прасад, чтобы решить эту проблему, штат начнет нанимать на работу охранниками трансгендерных людей и евнухов.

Евнухи в Индии относятся к касте хиджра. К ним относят интерсексуалов, а также людей чьи первичные половые органы нельзя отнести к какому-то конкретному полу. В последнее время к ним также начали причислять и транссексуальных мужчин.

Люди из касты хиджра упоминаются в индуистских текстах, таких как "Махабхарата" и "Кама-сутра". В Империи моголов они играли влиятельную роль в судах, а также служили охранниками императорского гарема. В 1897 году колониальный закон провозгласил всех евнухов преступниками.