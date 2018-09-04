В Индии достраивают самую высокую статую в мире: фото

Фото: Statue of Unity

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Открыть монумент планируется 31 октября 2018 года

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В индийском штате Гуджарат работы по строительству статуи, которая станет самой высокой в мире, почти завершены. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Открыть монумент власти Индии планируют 31 октября этого года. Высота статуи составит 182 метра.

"Она посвящена Сардар Пателю - герою борьбы за независимость Индии, который также является одним из соавторов Конституции и создателей политической системы страны", - отмечается в сообщении.

Сейчас первое место в списке самых высоких статуй занимает Будда Весеннего Храма в Китае. Ее высота - 128 метров.

Строительство монумента стоило индийскому правительству 29,9 млрд рупий - примерно $330 млн.

По данным СМИ, проект является детищем премьер-министра Нарендра Моди.

Во время предвыборной кампании 2013 года нынешний премьер Нарендра Моди заявил: "Каждый гражданин Индии сожалеет, что Сардар Патель не стал первым руководителем правительства".

После завершения строительства Статуя соборности по высоте будет в два раза превышать нью-йоркскую Статую свободы.

Первая пилотируемая миссия Индии отправится в космос до 2022 года - в этом году исполнится 75 лет независимости страны.