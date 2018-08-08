В Индии горит нефтеперерабатывающий завод: десятки пострадавших

Скриншот видео: канал NDTV﻿

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В результате пожара пострадал по меньшей мере 21 человек

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На нефтеперерабатывающем заводе в Мумбаи произошел сильный пожар. Канал NDTV сообщает по меньшей мере о 21 пострадавшем.

Возгорание произошло в 15:00 по местному времени. Загорелся принадлежащий крупной государственной нефтегазовой компании Bharat Petroleum объект. Очевидцы сообщают о звуках взрыва.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Возгорание удалось локализовать. Медики оказали помощь пострадавшим, минимум один человек находится в тяжелом состоянии.

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Подробности происшествия выясняются. На месте работают команды спасателей и пожарные.

8 августа в Чернигове на ходу загорелось маршрутное такси №12. Во время возгорания в маршрутке находились 20 пассажиров, водитель успел вовремя остановиться, пострадавших нет.