В Индии из-за ливней ввели режим ЧП: погибли более 770 человек

Иллюстративное фото: unsplash.com

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Режим ЧП введен в нескольких пострадавших регионах сроком на три дня

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В некоторых регионах Индии из-за сильных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации сроком на три дня. Жертвами муссонных дождей в 7 штатах страны стали 774 человек, сообщает агентство Anadoly со ссылкой на Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации при МВД Индии.

Вызванные сильными ливнями наводнения с начала сезона муссонов унесли жизни 774 человек, 250 получили различные травмы, а 27 - пропали без вести.

Известно о 187 погибших в штате Керала и о 171 жертве в регионе Уттар-Прадеш. От стихии пострадали штаты Западная Бенгалия - 170 погибших, Махараштра - 139 жертв, Гуджарат - 52, Ассам - 45, Нагаленд - 10 жертв.

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В этих районах на три дня ввели режим ЧС, спасатели ликвидируют последствия ливней.

30 июля в штате Бихар дожди затопили первый этаж больницы медицинского колледжа Наланды. Через трубы в отделение интенсивной терапии попала заболоченная вода с рыбой.