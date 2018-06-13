В Индии перевернулся автобус с туристами: 16 погибших

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным полиции, 17 пострадавших госпитализировали, трое из них находятся в критическом состоянии

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Возле города Майнпури индийского штата Уттар-Прадеш туристический автобус на большой скорости врезался в дорожный разделитель и перевернулся. Об этом сообщает АР.

По данным полиции, в результате аварии погибли 16 человек, 17 получили травмы различной степени тяжести.

"16 человек погибли, когда туристический автобус на высокой скорости перевернулся после удара о бетонный разделитель дорог в северной Индии", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Туристический автобус возвращался в Фаррухабад после экскурсии в город Джайпура на западе страны.

Причина аварии - водитель автобуса не справился с управлением на резком повороте.

28 апреля 2018 года в Индии машина, перевозившая людей, врезалась в грузовик, в результате ДТП девять человек погибли.