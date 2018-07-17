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17.07.2018, 23:56

В Индии вблизи Нью-Дели обрушилась многоэтажка: фото, видео

В Индии вблизи Нью-Дели обрушилась многоэтажка: фото, видео - Фото
Фото: скриншот видео

В доме жили десятки семей

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В Индии  в городе Большая Нойда вблизи Нью-Дели шестиэтажный дом упал на соседнюю строительную площадку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

В полиции говорят, что по меньшей мере 15 человек оказались заблокированы под обломками.

Местные СМИ сообщили, что спасательная команда обнаружила уже двоих погибших, а  под обломками - еще по меньшей мере 50 человек.

По данным индийского телевидения, в доме жили десятки семей.

Вечером 16 июля в жилой многоэтажке Кривого Рога произошел взрыв, причиной которого стал бытовой газ. Пострадали три человека, пострадали восемь квартир. Из-за разрушений пришлось отселить четверых человек. Угрозы обрушения нет.

фото: twitter.com/iamtpradeep

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Теги: Индия, нью дели, обрушение дома
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