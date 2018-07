В Индии вблизи Нью-Дели обрушилась многоэтажка: фото, видео

Фото: скриншот видео

В Индии в городе Большая Нойда вблизи Нью-Дели шестиэтажный дом упал на соседнюю строительную площадку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

В полиции говорят, что по меньшей мере 15 человек оказались заблокированы под обломками.

Местные СМИ сообщили, что спасательная команда обнаружила уже двоих погибших, а под обломками - еще по меньшей мере 50 человек.

По данным индийского телевидения, в доме жили десятки семей.

Вечером 16 июля в жилой многоэтажке Кривого Рога произошел взрыв, причиной которого стал бытовой газ. Пострадали три человека, пострадали восемь квартир. Из-за разрушений пришлось отселить четверых человек. Угрозы обрушения нет.

A six-storey under-construction building collapsed in Shah Beri village of Bisrakh area in #greaternoida. Several people are feared trapped. Rescue operation underway.@AbhishekBhalla7 @dna pic.twitter.com/jGSztWtzMd