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11.08.2018, 22:46

В Индонезии пропал самолет британской авиакомпании с пассажирами

В Индонезии пропал самолет британской авиакомпании с пассажирами - Фото
Фото: Pilatus Aircraft LTD

На аборту самолета Pilatus PC-6 Porter находились девять человек

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В горном регионе восточной индонезийской провинции Папуа пропала связь с самолетом швейцарского производства Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air, на борту которого находились девять человек. Об этом сообщает Associated Press.

"Легкий частный самолет с девятью людьми на борту пропал в субботу в горной местности индонезийской восточной провинции Папуа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что самолет осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в Оксибили на границе с Папуа Новой Гвинеей.

Также сказано, что местные власти уже выслали спасателей на возможное место аварии, поскольку жители одного из сел рассказали о громких звуках и взрывах.

По имеющимся данным, на борту самолета двое пилотов и семеро пассажиров, среди которых ребенок.

9 августа на индонезийском острове Ломбок произошло новое землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 10 км. В результате предыдущего, по последним данным, погиб уже 381 человек. 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, авария, индонезия, папуа новая гвинея, Dimonin Air, пропал самолет
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