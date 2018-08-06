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06.08.2018, 14:15

В Ираке дали пожизненное французу и немке: были в составе ИГ

В Ираке дали пожизненное французу и немке: были в составе ИГ - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Джихадисты из Европы получили максимальное наказание за преступления на стороне террористической сети

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Иракский суд приговорил француза и немку к пожизненному тюремному заключению за участие в террористической деятельности на стороне джихадистской организации Исламское государство. Об этом пишет агентство Reuters.

Приговоры зачитали в Центральном криминальном суде Ирака.

Следствие доказало, что 55-летний уроженец Франции Лахсен Аммар Гебудж и 22-летняя немка Надя Райнер Херманн входили в состав ИГ - и суд счел улики достаточными для высшей меры наказания.

Адвокаты осужденных могут обжаловать вердикт, однако неизвестно, сделано это или нет.

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Херманн ранее отсидел год за нелегальное проникновение на территорию Ирака.

Заседание суда проходило в присутствии дипломатов посольств упомянутых выше стран.

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Теги: исламское государство, ирак, пожизненное заключение, джихадисты, француз, немец
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