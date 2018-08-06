В Ираке дали пожизненное французу и немке: были в составе ИГ

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

commenthover

Джихадисты из Европы получили максимальное наказание за преступления на стороне террористической сети

Реклама

Реклама

Иракский суд приговорил француза и немку к пожизненному тюремному заключению за участие в террористической деятельности на стороне джихадистской организации Исламское государство. Об этом пишет агентство Reuters.

Приговоры зачитали в Центральном криминальном суде Ирака.

Следствие доказало, что 55-летний уроженец Франции Лахсен Аммар Гебудж и 22-летняя немка Надя Райнер Херманн входили в состав ИГ - и суд счел улики достаточными для высшей меры наказания.

Адвокаты осужденных могут обжаловать вердикт, однако неизвестно, сделано это или нет.

Читайте также: 18-летняя британка получила пожизненный срок за терроризм

Херманн ранее отсидел год за нелегальное проникновение на территорию Ирака.

Заседание суда проходило в присутствии дипломатов посольств упомянутых выше стран.